История обменного курса венгерский форинт–коста-риканские колоны

Обменный курс венгерский форинт/коста-риканские колоны сейчас составляет 1,461, отражая изменение в размере -0.140% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.071% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,472, и минимумом, равным 1,445, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.932% уменьшение стоимости.