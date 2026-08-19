سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الكولومبي
هل تبحث عن أسعار صرف HUF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فورنت هنغاري السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فورنت هنغاري عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
سجل أسعار صرف فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الكولومبي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HUF إلى COP
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|10.0168
|الأدنى
|9.9017
|المتوسط
|9.9647
|التغيير
|-0.15%
يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 9.92433 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.011% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.355% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 10.0587 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 9.77146 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.695%.
HUF إلى COP مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert فورنت هنغاري to بيزو كولومبي
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اختر HUF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر COP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
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سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert فورنت هنغاري to بيزو كولومبي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HUF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر COP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.