История обменного курса венгерский форинт–колумбийские песо

Обменный курс венгерский форинт/колумбийские песо сейчас составляет 11,284, отражая изменение в размере 0.903% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.797% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/колумбийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 11,311, и минимумом, равным 10,861, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.874% уменьшение стоимости.