سجل أسعار الصرف من فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 2.94906 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.869% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فورنت هنغاري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.037% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فورنت هنغاري إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 2.95223 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 2.88783 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.417%.