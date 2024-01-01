История обменного курса венгерский форинт–чилийские песо

Обменный курс венгерский форинт/чилийские песо сейчас составляет 2,625, отражая изменение в размере 1.511% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость венгерский форинт оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс венгерский форинт/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,638, и минимумом, равным 2,508, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.204% увеличение стоимости.