سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 573.835 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.277% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.965% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 573.913 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 567.131 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.221%.