سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 4.86539 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.022% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.116% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 4.87587 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.85976 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.169%.