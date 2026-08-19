سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 0.205495 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.017% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.196% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 0.205734 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.205092 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.116%.