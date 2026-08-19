سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 0.239834 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.226% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.549% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 0.241704 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.239721 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.141%.