سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 4.16225 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.064% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.342% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 4.17151 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.13729 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.