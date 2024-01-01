История обменного курса датская крона–гондурасские лемпиры

Обменный курс датские кроны/гондурасские лемпиры сейчас составляет 3,618, отражая изменение в размере -0.289% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.972% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 3,686, и минимумом, равным 3,610, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.