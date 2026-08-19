سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 0.0321315 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.119% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.051% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 0.0321502 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0320872 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.119%.