ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الدولار الغياني Historical Exchange Rates

Welcome to the ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الدولار الغياني history summary. This is the ترينيداد وتوباغو الدولار (TTD) إلى الدولار الغياني (GYD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TTD and GYD historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.

1,000 ttd
30,947.20 gyd

TT$1.000 TTD = GY$30.95 GYD

Mid-market exchange rate at ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

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TTD إلى GYD مخطط التحويل

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GYD

ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الدولار الغياني exchange rate history

The exchange rate for ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الدولار الغياني is currently ٣٠٫٩٤٧ today, reflecting a 0.401% change since yesterday. Over the past week, the value of ترينيداد وتوباغو الدولار has remained relatively stable, with a 0.061% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of ترينيداد وتوباغو الدولار إلى الدولار الغياني has fluctuated between a high of ٣٠٫٩٤٩ on 21-08-2024 and a low of ٣٠٫٧٨٩ on 23-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 27-08-2024, with a -0.356% decrease in value.

Top currencies on ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9420.75517.7271.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4220.56113.1831.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.235123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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