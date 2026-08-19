سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الدنانير الجزائرية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدنانير الجزائرية حاليًا 0.635079 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.101% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.088% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدنانير الجزائرية بين أعلى مستوى 0.635724 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.634104 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.106%.