سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدولار الغياني

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار الغياني حاليًا 1.57462 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.061% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.129% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار الغياني بين أعلى مستوى 1.57716 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.57331 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.133%.