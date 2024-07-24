阿爾及利亞第納爾兌圭亞那元匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌圭亞那元的匯率目前為1.556，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.176%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌圭亞那元的匯率波動，在25-07-2024高見1.557，並在24-07-2024低見1.548。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.330%。