سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 14.7944 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.274% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.940% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 15.0276 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 14.757 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.611%.