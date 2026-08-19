سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.0552303 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.173% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.934% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.0563774 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0552303 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.678%.