Guyana dolarından Bolivya bolivyanosuna Geçmiş Döviz Kurları

Guyana dolarından Bolivya bolivyanosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guyana dolarından (GYD) Bolivya bolivyanosuna (BOB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GYD - BOB için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 gyd
33,13 bob

1,000GY$ GYD = 0,03313Bs BOB

1 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

Guyana doları → Bolivya bolivyanosu döviz kuru geçmişi

Bugünün Guyana doları Bolivya bolivyanosuna döviz kuru şu anda 0,033, dünden bu yana %0.152 değerinde değişti. Guyana doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.022 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Guyana doları Bolivya bolivyanosuna döviz kuru en yüksek değeri 0,033 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,033 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.692 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.

1 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6311,4961,660,9520,232
1 GBP1,18611,285107,5271,7751,9691,12724,004
1 USD0,9230,778183,6621,3811,5320,87718,676
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.

döviz kuru hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)