سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.223416 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.048% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.224842 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.221357 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.296%.