سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار النيوزيلندي

هل تبحث عن أسعار صرف GTQ التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة الكيتزال الغواتيمالي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة الكيتزال الغواتيمالي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 0.2234 NZD

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سجل أسعار صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار النيوزيلندي

1 GTQ إلى NZDآخر 7 أيام
الأعلى0.2240
الأدنى0.2220
المتوسط0.2230
التغيير-0.18%

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.223416 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.208% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.048% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.224842 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.221357 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.296%.

GTQ إلى NZD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دولار نيوزيلندي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر NZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دولار نيوزيلندي

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر NZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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