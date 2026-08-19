سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 2.01116 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 2.01122 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 1.99671 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.685%.