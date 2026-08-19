سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 43.4118 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.148% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.979% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 43.9616 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 43.4118 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.962%.