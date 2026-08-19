سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدينار الكويتي
هل تبحث عن أسعار صرف GTQ التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة الكيتزال الغواتيمالي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة الكيتزال الغواتيمالي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدينار الكويتي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GTQ إلى KWD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0403
|الأدنى
|0.0403
|المتوسط
|0.0403
|التغيير
|-0.05%
يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدينار الكويتي حاليًا 0.0402777 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.006% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الدينار الكويتي بين أعلى مستوى 0.0403131 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0402607 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.065%.
GTQ إلى KWD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دينار كويتي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert الكيتزال الغواتيمالي to دينار كويتي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GTQ كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر KWD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.