Guatemala quetzalından Kuveyt dinarına Geçmiş Döviz Kurları
Guatemala quetzalından Kuveyt dinarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guatemala quetzalından (GTQ) Kuveyt dinarına (KWD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GTQ - KWD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guatemala quetzalı → Kuveyt dinarı döviz kuru geçmişi
Bugünün Guatemala quetzalı Kuveyt dinarına döviz kuru şu anda 0,039, dünden bu yana %-0.027 değerinde değişti. Guatemala quetzalı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.022 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guatemala quetzalı Kuveyt dinarına döviz kuru en yüksek değeri 0,039 (30-07-2024) ile en düşük değeri 0,039 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.114 artış ile 28-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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