Kuveyt dinarından Guatemala quetzalına Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Guatemala quetzalına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Guatemala quetzalına (GTQ) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - GTQ için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KWD → GTQ çevrim grafiği
1 KWD = 25,12320 GTQ
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Kuveyt dinarı → Guatemala quetzalı döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Guatemala quetzalına döviz kuru şu anda 25,123, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.311 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Guatemala quetzalına döviz kuru en yüksek değeri 25,202 (10-11-2024) ile en düşük değeri 25,088 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.104 düşüş ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kuveyt dinarından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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