История обменного курса кувейтский динар–гватемальские кетсали

Обменный курс кувейтских динара/гватемальские кетсали сейчас составляет 25,202, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.079% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 25,215, и минимумом, равным 25,135, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.137%.