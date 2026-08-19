سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنك الغيني حاليًا 1151.95 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.022% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 1152.29 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1151.5 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.036%.