سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى اليورو حاليًا 0.113193 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.109% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.445% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.113847 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.112972 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.175%.