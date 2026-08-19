سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 23.3443 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.005% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.011% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 23.35 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 23.2602 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.360%.