سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 12.5121 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.138% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.466% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 12.5877 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 12.4899 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.174%.