Guatemala quetzalından Cape Verde escudosuna Geçmiş Döviz Kurları
Guatemala quetzalından Cape Verde escudosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guatemala quetzalından (GTQ) Cape Verde escudosuna (CVE) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GTQ - CVE için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guatemala quetzalı → Cape Verde escudosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Guatemala quetzalı Cape Verde escudosuna döviz kuru şu anda 13,182, dünden bu yana %-0.049 değerinde değişti. Guatemala quetzalı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.150 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guatemala quetzalı Cape Verde escudosuna döviz kuru en yüksek değeri 13,212 (30-07-2024) ile en düşük değeri 13,138 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.157 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guatemala quetzalından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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