سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 0.167438 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.102% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 0.167526 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.167168 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.127%.