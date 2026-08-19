سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 0.00839977 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.560% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.811% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 0.00841049 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00832862 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.983%.