سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى بالفرنك الغيني حاليًا 119.051 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.556% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.804% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 120.068 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 118.899 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.974%.