سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 10.2785 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.098% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.163% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 10.2886 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 10.2536 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.160%.