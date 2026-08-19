سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى لاري جورجيا

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى لاري جورجيا حاليًا 0.0972022 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.224% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى لاري جورجيا بين أعلى مستوى 0.0975267 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0971092 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.183%.