سجل أسعار الصرف من جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 177.007 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.007% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جزر فوكلاند جنيه مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.223% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جزر فوكلاند جنيه إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 177.304 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 176.151 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.195%.