سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى لجزر فوكلاند

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى لجزر فوكلاند حاليًا 0.00564056 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.230% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.196% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى لجزر فوكلاند بين أعلى مستوى 0.00567695 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00563948 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.136%.