سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 46.5067 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.150% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.332% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 46.7667 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 46.3246 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.332%.