سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 20.045 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.223% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.291% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 20.1035 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 19.9536 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.322%.