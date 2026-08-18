سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 10156.1 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.063% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.213% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 10182.4 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 10132.2 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.