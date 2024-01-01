История обменного курса фиджийский доллар–лаосские кипы

Обменный курс фиджийских доллара/лаосские кипы сейчас составляет 9 799,630, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.114% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/лаосские кипы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 9 800,130, и минимумом, равным 9 644,740, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.697%.