سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى البيزو الدومينيكي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى البيزو الدومينيكي حاليًا 26.4139 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.135% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.626% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى البيزو الدومينيكي بين أعلى مستوى 26.4633 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 26.1594 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.710%.