История обменного курса фиджийский доллар–доминиканские песо

Обменный курс фиджийских доллара/доминиканские песо сейчас составляет 26,894, отражая изменение в размере -0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.110% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/доминиканские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 26,920, и минимумом, равным 26,442, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.664%.