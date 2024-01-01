История обменного курса доминиканское песо–фиджийские доллары

Обменный курс доминиканских песо/фиджийские доллары сейчас составляет 0,037, отражая изменение в размере -0.194% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,038, и минимумом, равным 0,037, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.668%.