اليورو بدولارات جزر كايمان Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو بدولارات جزر كايمان history summary. This is the اليورو (EUR) بدولارات جزر كايمان (KYD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and KYD historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو بدولارات جزر كايمان exchange rate history
The exchange rate for اليورو بدولارات جزر كايمان is currently ٠٫٨٧٧ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.098% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو بدولارات جزر كايمان has fluctuated between a high of ٠٫٨٨٢ on 19-06-2024 and a low of ٠٫٨٧٦ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.299% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى دولار جزر كايمان
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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