سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى اليورو حاليًا 1.04679 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.171% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.369% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 1.04724 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 1.04174 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.124%.