سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.198793 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.100% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.342% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.201564 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.197921 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.