埃塞俄比亞比爾兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌新台幣的匯率目前為0.568，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.161%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.570，並在21-07-2024低見0.567。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.204%。