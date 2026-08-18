سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 150.208 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.240% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.005% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 150.569 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 150.028 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.